C'est le rendez-vous des gourmands et autres épicuriens !

Du 17 au 18 Mars, à la Salle des Fêtes de Gentilly de Nancy, se déroule le genre d’événements qu'on aime à France Bleu Lorraine puisqu'il va mettre à l'honneur le meilleur du terroir Lorrain ! Boulangerie, confiserie, biscuiterie, viande, charcuterie, bière ou autre produits gastronomiques, tout ce que la Lorraine a à offrir sera présenté sur ce salon.

Un salon à but caritatif

Organisé par les trois clubs Kiwanis de Nancy, 100% des bénéfices de cet événement seront reversés aux associations caritatives de la métropole de Nancy qui œuvrent pour soulager les enfants porteurs de handicaps ou malades.

L'entrée est de 4€ et gratuite pour les moins de 15 ans.

Un parrain généreux

Cette année c'est Julien Picard du restaurant Au Bistronome à Nancy qui assure le rôle de parrain. Sa cuisine est définie comme généreuse et sensible. Il fait partie de l'association Euro-Toques qui regroupe plus de 4000 Maîtres Artisans Cuisiniers en Europe.

Des tas de choses à faire !

En plus de faire votre marché vous pourrez assistez à des démonstrations culinaires, des défilés ou encore participer à des tombolas gratuites (2 billets vont sont justement offerts avec le règlement de votre entrée).

