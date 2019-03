Le Salon Talents et Serveurs est de retour avec France Bleu Lorraine

Comme tous les ans, le Kiwanis joint l'utile à l'agréable avec son Salon Talents et Saveurs.

Les 16 et 17 Mars à l'Espace Socio-Culturel de Seichamps, 3 clubs Kiwanis de Nancy donnent rendez-vous aux gourmands et épicuriens pour un salon placé sous le signe de la Lorraine.

Joindre l'utile...

Le Kiwanis est un club service dont la devise est « servir les enfants du monde ». Ses membres, tous bénévoles, mènent des actions au profit d’enfants en difficulté. L’intégralité des bénéfices de cette opération sera reversée aux associations caritatives de la métropole de Nancy qui œuvrent au quotidien pour soulager ces enfants.

... à l'agréable

Cette quatrième édition est l’occasion de rencontrer des exposants passionnés de gastronomie et de vin. Vous pourrez découvrir des saveurs nouvelles ou oubliées et déguster les meilleurs produits traditionnels. Quarante exposants seront présents pour ravir vos papilles et échanger sur leur savoir-faire.

Une bonne occasion donc de faire son marché et de participer aux diverses activités organisées (tombolas, démonstrations, ...) sous l'oeil toujours bienveillant d'Emma Virtz (Miss Lorraine 2018) et d'un chef bien connu des auditeurs de France Bleu : Julien Picard du Bistronome à Nancy.

Francis Chareyre nous parle du Salon Talents et Saveurs de Lorraine avec Frédérique Brun dans France Bleu Lorraine Midi.