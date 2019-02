Le Schnepfenried (Sondernach)

On ski au Schnepf depuis que le ski existe voir avant, en particulier à cause des paysages, vue sur le Honeck et les Spitzkoepfe par exemple, mais aussi parce que les fermiers s’attachaient des planches aux pieds pour évoluer sur les alpages en hiver. Depuis, la pratique a évolué et la station s’est un peu modernisée, elle propose aujourd’hui 8 km de pistes entre 1000 et 1250m d’altitude, durant tout l'hiver grâce au modernisme de ses enneigeurs. Avec 13 pistes de tous niveaux, c’est l'un des plus grands domaines skiables de la région, accessible entre autres par la navette du Schnepf, 5€ au départ de Munster.

Voici 9h50 : Nicolas BUHL : exploitant de la station

Evidemment, la neige ça glisse et parfois on tombe. Pas grave, de jolis montagnards sont là pour vous aider à vous relever

Un petit coup de fatigue ? Voici le Kuhstall

Un gros coup de pompe ? Voici la ferme-auberge du Schnepfenried

En plus du ski alpin, vous trouverez un snowpark et un boardercross, le tout ouvert même la nuit, les mardis, vendredis et samedis, jusqu’à 21h.

Si vous aimez le ski de fond, l’accès aux pistes tracées est libre et surtout, vous évoluez dans l’un des plus beaux paysages des Vosges, de la station jusque sur la route des crêtes en passant par le col du Platzerwasel, on est sur les chaumes dans un désert blanc, c’est sublime. Ça se pratique en raquettes aussi ou tout simplement en randonnée, à ski ou à pied.

