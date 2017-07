Le Tour d'Alsace en 40 jours : Brumath, Bischwiller, Haguenau... - Jour 21

"Jour 21" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route du Feu, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

La Route des Châteaux achevée, Caroline Paul entame ce matin la Route du Feu. Partie de Brumath, elle rejoindra Bischwiller et pénétrera dans la Forêt de Haguenau. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Caroline ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès des offices du tourisme de Haguenau et de Soufflenheim.

Un peu d'histoire

La Route Touristique des Arts du Feu vous ouvre les portes d’un patrimoine singulier de part et d'autre de la frontière franco-allemande. De Mettlach en Sarre au Pays de Bitche, en passant par Völklingen, Sarrebruck, le Bassin Houiller Lorrain, la région de Sarreguemines et l’Alsace, cette route, unique en France par sa diversité, crée un lien autour du thème du feu reprenant l'ensemble des spécificités du secteur : la céramique et la faïence, le verre et le cristal, le fer et l'acier, le charbon.

8h45 : Le programme

9h45 : Le parc d'aventures et de loisir de Brumath

10h45 : Les activités du parc

11h10 : Le musée de la Laub, à Bischwiller

