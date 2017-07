Le Tour d'Alsace en 40 Jours : Sélestat, Neubois, le beau Val de Villé... - JOUR 13

On chemine sur la ROUTE DU SEL en ce 13ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours ! C'est à suivre avec nos partenariat avec les Offices de Tourisme, l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Orange... Guy Wach repart de Sélestat ce matin en direction du Val de Villé !

En ce 13ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Guy Wach, part ce matin de Sélestat et il a prévu quelques étapes sympas : visite de château, découverte d'une pâtisserie alsacienne et passage dans une distillerie. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Guy ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès de l'Office de Tourisme de la Vallée de Villé !

8h40 : le programme de la journée