Le Tour d'Alsace en 40 Jours: Eglingen, Balschwiller, Dannemarie - JOUR 8

Le Tour d'Alsace en 40 jours en partenariat avec Orange vous fait voyager aujourd'hui à Eglingen, Balschwiller, Dannemarie et d'autres lieux splendides. Restez à l'écoute de France Bleu Alsace pour les indices du dernier lieu à découvrir mais aussi sur les réseaux sociaux.

En ce 8ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Guy Wach notre animateur sillonnera la route des crêtes pour vous faire découvrir des lieux splendides de l'Alsace et ainsi que le partage de savoir et savoir-faire par les personnes qui font vivre la région. Au programme de ce Mercredi, un passage à la médiathèque du Sundgau, puis à Eglingen et ensuite à Balschwiller. Cette après-midi Guy sera à Dannemarie puis à Valdieu-Lutran, et le dernier lieu se sera à vous de le deviner grâce au indices diffusés sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'antenne sur France Bleu Alsace.

8h45: Programme de la journée

Eglingen, Eglise Saint-Léger © Radio France - Guy WACH

Le programme de la journée par Guy WACH Copier

9h45: La médiathèque départementale du Sundgau

La médiathèque départementale du Sundgau © Radio France - Guy WACH

Xavier Galaup de la médiathèque départementale du Sundgau © Radio France - Guy WACH

Interview de M.Galaup à la médiathèque départementale du Sundgau Copier

10h45: Le dernier puits à balancier du Sundgau

Interview de Monsieur le maire d'Églingen sur le sujet des puits Copier

11h10: Eglingen

Restaurant à l'arbre vert à Eglingen © Radio France - Guy WACH

Yves Scherrer, restaurant à l'Arbre Vert © Radio France - Guy WACH

Interview de M.Scherrer du Restaurant à l'arbre vert à Eglingen Copier

11h50: Balschwiller

La lavoir à Balschwiller © Radio France - Guy WACH

Une belle maison à colombage à Balschwiller © Radio France - Guy WACH