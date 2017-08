Le Tour d'Alsace en 40 jours : Feldbach, Uffheim, Ottmarsheim... - Jour 26

"Jour 26" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route Romane, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Après la Route du Feu la semaine dernière, Caroline Paul entame cette semaine la Route Romane. Ce matin elle est partie de Ferrette pour découvrir l'église Saint-Jacques de Feldbach, pour l'étape 26 de ce Tour d'Alsace en 40 jours, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir. Et retrouvez toutes les informations sur les sites des offices de tourisme du Sundgau, de Saint-Louis et de Guebwiller.

Un peu d'histoire...

La Route Romane d'Alsace suit son tracé en plaine, en montagne et dans le vignoble, du Nord (Wissembourg) au Sud (Feldbach) de l’Alsace. Elle chemine à travers 120 sites dont 19 ont été privilégiés dans la constitution des principales étapes de cette route. Ces sites sont visibles un peu partout en Alsace et notamment dans la vallée du Florival ou se trouve la très célèbre abbaye St-Léger de Murbach, l’église St Léger de Guebwiller et la collégiale St Michel et Saint Gangolph de Lautenbach.

Depuis 1993, cette route peut également se découvrir en musique. Chaque année, le Festival Voix et Route Romane, organisé par l'association Voix et Route Romane investit ces lieux pour y donner des concerts.

8h45 : Le programme