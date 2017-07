Le Tour d'Alsace en 40 Jours: Gunsbach, Soultzeren, Les Bagenelles

Le Tour d'Alsace en 40 Jours avec France Bleu et en partenariat avec Orange, continu ! Nous vous emmenons en ce deuxième jour vers Gunsbach, Soultzeren, Les Bagenelles et bien d'autres endroits à découvrir. Le dernier rendez-vous de la journée c'est à vous de le trouver grâce aux indices diffusés !

Au programme de ce jour, Caroline PAUL continue de sillonner la route des crêtes pour nous emmener à la Maison du Parc Naturel des Ballon des Vosges, puis à la maison du fromage à Gunsbach en passant par la pisciculture à Soultzeren et pour finir la matinée au Byke'PArc du Lac Blanc. Et l'après-midi notre animatrice ira sur le sentier pieds nus près de l'Auberge du Blancrupt, pour continuer sa route vers les Bagenelles et le Bréouzard. N'oubliez pas que des indices seront diffusés à l'antennes mais aussi sur les réseaux sociaux au long de la journée.

8h45: Présentation du programme de la journée

Auberge du Schallern au Gaschney à Muhlbach sur Munster © Radio France - Caroline PAUL

9h45: À la Maison du Parc Naturel des Ballons des Vosges à Munster Navette des Crêtes

Olivier Claude directeur du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges et Nicole BEZU directrice de Office du Tourisme de la vallée de Munster © Radio France - Caroline Paul

10h45: La Maison du Fromage avec Dany Wehrey gérant de la maison du fromage à Gunsbach