Le Tour d'Alsace en 40 jours : Hartmannswiller - Soultz - Katzenthal... - Jour 17

"Jour 17" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route des châteaux, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Caroline Paul est partie ce matin de Berrwiller pour visiter le château d'Hartmannswiller et son cimetière fortifié. Toujours sur la Route des Châteaux, son chemin la mènera vers ceux du Bucheneck à Soultz et du Hugstein à Buhl. Elle découvrira aussi le Wineck à Katzenthal. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Caroline ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès des offices du tourisme de Guebwiller et de Kaysersberg.

