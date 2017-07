Le Tour d'Alsace en 40 Jours : Hirsingue, Oberdorf, Hundspach... - JOUR 9

9ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours en partenariat avec Orange. On vous emmène vers Grentzingen, Oberdorf et Hundspach entre autres... Restez à l'écoute de France Bleu Alsace pour les indices du dernier lieu à découvrir, mais suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux !

En ce neuvième jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Guy Wach, notre animateur tout terrain sillonnera la route de la Carpe Frite dans le Sundgau pour vous faire découvrir des lieux splendides d'Alsace, ainsi que le partage de savoir et savoir-faire par les personnes qui font vivre la région. Au programme de ce jeudi, un passage à Hirsingue, puis on roucoulera au Musée des amoureux de Werentzhouse et on empruntera aussi une route très fleurie à Grentzingen...

8h40 : le programme de la journée !

Grentzingen, ses colombages © Radio France - Guy WACH

Vous voulez savoir où l'on va ? Ecoutez ça ! Copier

9h50 : La route fleurie, soleil, couleurs...

des fleurs, ... mais aussi des paysages... © Radio France - Guy WACH

Guy en compagnie de Charlotte Lampert, sur la route fleurie Copier

à Grentzingen, il y a des fleurs, mais il y a aussi Charlotte Lampert, de l'Office de Tourisme du Sundgau pour en parler !