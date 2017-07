Le Tour d'Alsace en 40 jours : Landskron - Ferrette - Thann... - Jour 16

"Jour 16" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la ROUTE DES CHÂTEAUX, en partenariat avec les Office de Tourisme, l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir !

Après avoir arpenté la route du sel la semaine dernière, Guy Wach prend des vacances (bien méritées) pour passer le relais à Caroline qui, quant à elle, part ce matin sur la route des châteaux. Elle passera non loin du château du Morimont. Niché dans un écrin de verdure, il possède une exceptionnelle cave voûtée dont les dimensions la rendent unique en Alsace. Caroline s'élancera de Lutter avec Charlotte Lampert de l'office du tourisme du Sundgau pour rallier Landskron. Elle se rendra à Seppois-le-Haut avant de partir pour Thann. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Caroline ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès de l'Office du Tourisme du Sundgau !

Un peu d'histoire

Si les preux chevaliers devaient avoir un pays, celui-ci serait l'Alsace ! Sur tout le territoire, on compte de nombreux châteaux de toutes les époques pour plonger au cœur de l'Histoire. Les multiples vestiges de châteaux forts situés en amont des Vosges vous offrent de splendides vues panoramiques sur la plaine d'Alsace !