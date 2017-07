Le Tour d'Alsace en 40 Jours : Mulhouse, Mulhouse et Mulhouse, la fête ! - JOUR 10, déjà !

10ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours en partenariat avec les Office de Tourisme, l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Orange... On va vous présenter entre autres en détail le Festival "les Scènes de Rues" à Mulhouse ! Restez à l'écoute de France Bleu Alsace !!

En ce 10ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Guy Wach, notre "Alsace-Trotter" part de Mulhouse... Des lieux splendides dans le Haut-Rhin aujourd'hui, des rencontres, des spectacles, des découvertes et des cadeaux ! Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Guy ce soir entre 17h30 et 18h30 !

8h40 : le programme de la journée, pour ce vendredi 14 juillet

Le Festival "Scènes de Rues", vous connaissez ? Copier

9h40 : à la Cour de Lorraine pour la présentation de Scènes de Rues à Mulhouse