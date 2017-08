Le Tour d'Alsace en 40 jours : Obersteigen, Marmoutier, Saverne... - Jour 30

"Jour 30" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route Romane, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir. Et retrouvez toutes les informations sur les sites des offices de tourisme de Suisse Alsace, de Marmoutier, du Pays de Hanau et de la Petite Pierre, de Soulterland et de Wissembourg.

8h45 : Le programme

C'est parti pour Obersteigen © Radio France - Caroline Paul

Le programme de la journée ! Copier

9h45 : La Chapelle Sainte-Marie de l'Assomption, à Obersteigen

Marie-Hélène David guide et Marie-Pierre Kastler de l'OT de la suisse d'Alsace devant le portail de La Chapelle Sainte-Marie de L'Assomption d'Obersteigen © Radio France - Caroline Paul

En direct de la chapelle avec la guide Marie-Hélène David Copier

Avant y avait un couvent et un cloître... Quelques vestiges subsistent dans le jardin de marie Hélène David. Tout cela est à découvrir dans l'exposition sur le passé de la chapelle © Radio France - Caroline Paul