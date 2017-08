Le Tour d'Alsace en 40 jours : Obersteinbach, Philippsbourg, la Ligne Maginot... - Jour 24

"Jour 24" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route du Feu, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Avant-dernière journée sur la Route du Feu pour Caroline Paul. Ce matin, elle est partie de Niedersteinbach pour découvrir le jardin écologique de Sébastien Heim, à Obersteinbach pour l'étape 24 de ce Tour d'Alsace en 40 jours, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir. Et retrouvez toutes les informations sur les sites des offices de tourisme de Sauer-Pechelbronn et celui du Pays de Bitche.

8h45 : Le programme de la journée

Belle vue ce matin malgré la grisaille © Radio France - Caroline Paul

9h45 : Le jardin écologique de Sébastien Heim, Obersteinbach

Un lieu paradisiaque © Radio France - Caroline Paul

De quoi arroser toutes ces plantes © Radio France - Caroline Paul

En direct avec le jardinier, Sébastien Heim, à Obersteinbach Copier

Sébastien Heim, le magicien du jardin © Radio France - Caroline Paul

Il y a beaucoup de variétés de plantes que l'on peut trouver dans le jardin de Sébastien © Radio France - Caroline Paul

10h45 : Les confitures artisanales de Liliane Gehres, à Philippsbourg

Vous savez, les goûts et les couleurs... © Radio France - Caroline Paul

En direct avec Liliane Gehres, confiturière à Philippsbourg Copier

Liliane Gehres, confiturière à Philippsbourg, en Moselle et Delphine Descourvières, de l'office de tourisme du Pays de Bitche © Radio France - Caroline Paul

11h10 : La Petite Poterie du Hérisson, à Philippsbourg

Quelques unes des créations de Viviane Laufer © Radio France - Caroline Paul

En détail © Radio France - Caroline Paul

En direct Viviane Laufer, potière à Philippsbourg Copier