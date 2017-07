Le Tour d'Alsace en 40 Jours : Rhinau, Erstein, Wittisheim... - JOUR 11

11ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la ROUTE DU SEL, en partenariat avec les Office de Tourisme, l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Orange... La "Via Salinaria" ou la "Strata Salinatorum", les routes historiques du commerce du sel dont on va vous parler cette semaine !

En ce 11ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Guy Wach, part ce matin de Rhinau... Le long de l'eau, mais pas seulement..., on chemine sur la route du sel et on démarre dans le Grand Ried d'Alsace. Des réserves naturelles, des sites protégés, un environnement particulier et des monuments incontournables. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Guy ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques sur le site de l'Office de Tourisme du Grand Ried !

Un peu d'histoire...

Vous aimez saler vos plats ? Vous aimez donner du goût à vos préparations ?... Le sel est la star des exhausteurs de goût ! Et si on a du sel, c’est parce que dès l’âge du bronze, des itinéraires commerciaux en sont tracés entre les régions pourvues de sel et celles qui en manquent. Les Romains exploitent des puits salants dès l’an 52 av JC en Lorraine puis créent des routes pour le transporter en partant des Vosges et en passant par l’Alsace pour rejoindre la Suisse et l’Italie.