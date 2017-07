Le Tour d'Alsace en 40 Jours : Saint-Blaise, Etival-Clairfontaine, Senones ... - JOUR 15

"Jour 15" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la ROUTE DU SEL, en partenariat avec les Office de Tourisme, l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Orange... Guy Wach repart ce matin, suivez-le à la radio, mais aussi sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où il sera ce soir !

Après avoir parcouru la Vallée de la Bruche, Guy Wach, part ce matin en direction des Vosges. Depuis lundi Guy "remonte" la route du sel, il est parti de Rhinau et il traverse l'Alsace d'Est en Ouest, vers la Lorraine. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où il se trouvera ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès de l'Office du Tourisme Saint Dié des Vosges, Pays des Abbayes, Lac de Pierre Percée et Hautes Vosges Nature.

8h40 : le programme du jour