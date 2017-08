Le Tour d'Alsace en 40 jours : Saint-Louis-lès-Bitche, Meisenthal, Soucht... - Jour 25

"Jour 25" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route du Feu, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Dernière journée sur la Route du Feu pour Caroline Paul. Ce matin, elle est partie de Meisenthal pour découvrir La Grande Place musée du cristal Saint-Louis, pour l'étape 25 de ce Tour d'Alsace en 40 jours, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir. Et retrouvez toutes les informations sur les sites des offices de tourisme du Pays de Bitche et celui de la Petite Pierre.

8h45 : Le programme

En route pour la Grande Place ! © Radio France - Caroline Paul

Le programme du jours Copier

9h45 : La Grande Place musée du cristal Saint-Louis

La Grande Place musée du cristal Saint-Louis © Radio France - Caroline Paul

Les créations sont encore produites actuellement © Radio France - Caroline Paul

En direct avec Véronique Doh, la responsable du musée Copier

Véronique Doh, responsable de la Grande Place musée du cristal Saint-Louis © Radio France - Caroline Paul