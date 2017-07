Le Tour d'Alsace en 40 jours : Saverne, Zinswiller, Bouxwiller... - Jour 20

"Jour 20" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route des châteaux, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Ça y est ! On en est à la moitié de ce Tour d'Alsace en 40 jours ! Caroline Paul est partie ce matin de Saverne pour Ingwiller. Elle découvrira le vieux et le nouveau Windstein à Zinswiller, le château du Lichtenberg... Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Caroline ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès des offices du tourisme de Saverne, du Pays de la Petite Pierre et du Pays de Hanau.

8h45 : Le programme

L'hôtel restaurant Chez Jean à Saverne, où Caroline Paul a passé la nuit © Radio France - Caroline Paul

Le programme Copier

9h45 : Le port de plaisance de Saverne

Le port de plaisance de Saverne © Radio France - Caroline Paul

En direct avec le capitaine Xavier Schramm ! Copier