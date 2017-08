Le Tour d'Alsace en 40 jours : Soufflenheim, Drusenheim, Leutenheim... - Jour 22

"Jour 22" du Tour d'Alsace en 40 Jours sur la Route du Feu, en partenariat avec les offices de tourisme, l’agence d’attractivité d’Alsace et Orange... Caroline Paul part ce matin, suivez-la à la radio, mais aussi sur la page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où elle sera ce soir.

Pour ce deuxième jour sur la Route du Feu, 21e étape du Tour d'Alsace en 40 jours, Caroline Paul est partie de Soufflenheim ce matin. Suivez-nous à la radio et sur la Page Facebook France Bleu Alsace pour savoir où se trouvera Caroline ce soir entre 17h30 et 18h30 ! Et retrouvez aussi toutes les infos pratiques auprès des offices du tourisme de Soufflenheim et de Haguenau.

8h45 : Le programme de la journée

Y a de quoi s'enflammer avec un tel programme

9h45 : En direct de Drusenheim

L'une des oeuvres de Paso présentées à l'exposition "Plakat Wand Kunst" © Radio France - Caroline Paul

Avec Paso, l'un des artistes de l'exposition transfrontalière à ciel ouvert "Plakat Wand Kunst", à Drusenheim

Le peintre Paso, Manuela Aici de l'office de tourisme de Soufflenheim et Helga, l'épouse et muse de Paso, à Drusenheim © Radio France - Caroline Paul

10h45 : A la mairie de Leutenheim

En direct avec le maire de Leutenheim et président des amis du Heidenbuckel, Gérard Lehmann © Radio France - Caroline Paul