Le Tour d'Alsace en 40 Jours: Thannenkirch, Kintzheim, Breitenbach

3ème jour du Tour D'Alsace en 40 Jours en partenariat avec Orange. On vous emmène vers Thannenkirch, Kintzheim, Breitenbach et encore d'autres lieux qu'on vous fait découvrir. Restez à l'écoute de France Bleu Alsace pour les indices du dernier lieu à découvrir mais aussi sur les réseaux sociaux

En ce troisième jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Caroline PAUL notre animatrice sillonnera la route des crêtes pour vous faire découvrir des lieux splendides de l'Alsace et ainsi que le partage de savoir et savoir-faire par les personnes qui font vivre la région. Au programme de ce mercredi, un passage à Thannenkirch, puis on prend de la hauteur pour aller au Haut-Koeningsbourg et ensuite à Kintzheim. Cette après-midi Caroline sera à Neuve-Église puis Breitenbach, et le dernier lieu se sera à vous de le deviner grâce au indices diffusés sur les réseaux sociaux mais aussi à l'antenne sur France Bleu Alsace.

8h45: Le programme de la journée

L'Hôtel Les Bagenelles à Sainte-Marie-aux-Mines © Radio France - Caroline PAUL

9h40: ASEPAM Centre du Patrimoine Minier avec Céline Benoît, responsable animation