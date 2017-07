Le Tour d'Alsace en 40 Jours: Wangenbourg, Saverne, La Petite Pierre.

Le Tour d'Alsace en 40 Jours continu en partenariat avec Orange. Caroline Paul sillonera ville et village pour vous rencontrer ! Les interviews ainsi que des photos seront disponibles tout au long de la journée !

En ce 5ème jour du Tour d'Alsace en 40 Jours, Caroline PAUL notre animatrice sillonnera la route des crêtes pour vous faire découvrir des lieux splendides de l'Alsace et ainsi que le partage de savoir et savoir-faire par les personnes qui font vivre la région. Au programme de ce vendredi, un passage à Wangenbourg, puis à Marmoutier et ensuite à Saverne. Cette après-midi Caroline sera au Graufthal puis à la Petite-Pierre, et le dernier lieu se sera à vous de le deviner grâce au indices diffusés sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'antenne sur France Bleu Alsace.

8h45: Le programme de la journée

Vue de l'Office du Tourisme Suisse d'Alsace à Wangenbourg © Radio France - Caroline PAUL

9h45: Wangenbourg

Place de la 5ème armée à Wangenbourg © Radio France - Caroline PAUL

10h45: Marmoutier

Isaline Lebaron, médiatrice culturelle pour le CIP Point d'orgue © Radio France - Caroline PAUL

11h10: Château des Rohan à Saverne