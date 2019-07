Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Cergy-Pontoise

Cergy-Pontoise, Cergy, France

A quelques encablures de Paris, au bord de l’Oise et aux portes du Parc Naturel Régional du Vexin français, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise propose à ses habitants comme à ses visiteurs de découvrir ou de redécouvrir des richesses patrimoniales et culturelles insoupçonnées d’une étonnante diversité.

De l’Axe majeur, sculpture paysagée de l’artiste Dani Karavan à la ville de Pontoise labellisée Ville d’art et d’histoire en passant par la boucle de l’Oise et ses villages accrochés aux pentes du massif boisé de l’Hautil, notre territoire se compose de paysages ruraux et urbains qui en fondent son identité et sa singularité.