Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Clamart

Clamart, France

À quelques encablures de Paris, mais déjà suffisamment pour se trouver dans la forêt, Clamart est peuplé depuis la préhistoire, comme en atteste la mégalithe gravée trouvée dans son bois.

Le parcours sportif du bois de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Et c'est justement dans ce bois que nous commençons notre journée. Et puis que la ville a installé des équipements sportifs, commençons par faire quelques exercice. On comprends mieux pourquoi Xavier Maresq, Directeur des sports de la ville de Clamart nous a demandé de prévoir un survêtement.

Xavier Maresq - Directeur des sports de la ville de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Le Bois de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous y sommes bien dans ce bois, quand bien même nous sommes surpris par les dénivelés qu'il propose. Nous avons croisé un quartier étonnant, celui des Jardins Parisiens. Il s'agissait au départ de cabanes de fortunes construites pour échapper à la crue de la Seine en 1910. Cette histoire et d'autre nous est racontée par Florence Beaumont, de l'Office du tourisme de Clamart.

Florence Beaumont de l'Office du Tourisme de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

L'anémomètre de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Connaissez-vous cet objet ? Il s'agit d'un anémomètre, et ça ne sert pas à mesurer les anémones, d'ailleurs la mer est assez loin de Clamart. Un anémomètre mesure la vitesse et la pression du vent. Il s'agit donc de quelque chose de très utile an matière d'aviation, et il se trouve que Clamart a de nombreuses histoires en lien avec les airs. Gisèle Jullemier, Présidente des amis de Clamart nous les raconte.

Gisèle Jullemier - Présidente des amis de Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Le cloître de la Maison Ferrari à Clamart © Radio France - Quentin Lhuissier

Initié par la Duchesse de Galliera, Marquise de Ferrari qui a souhaité offrir le capital laissé par son défunt époux aux bonnes œuvres, l'Hospice de Clamart, nommé Maison Ferrari depuis 1952 est probablement l'établissement de retraite dont nous aimerions tous bénéficier. En outre, son château d'eau, le premier construit en béton armé, a été retenu par le Loto de la Fondation du patrimoine pour bénéficier d'une dotation. Marie-Dominique Chastel nous guide dans la découverte de ce lieu incroyable.

Marie-Dominique Chastel - La Maison Ferrari © Radio France - Quentin Lhuissier