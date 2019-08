Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Étampes

Ville royale fortifiée depuis le Moyen Âge, adhérente au label Villes et pays d'art et d'histoire, Étampes est depuis toujours le principal centre urbain de l’Étampois, aux confins de l’agglomération parisienne et des larges plaines de Beauce.

Étampes, France

Ville royale, Etampes est aussi la seule Ville d'art et d'histoire, de l'Essonne. Elle possède en effet un riche patrimoine bâti et paysager témoin de l'histoire d'une ville qui s'est longtemps trouvée sur l'une des voies de communication les plus importantes de France : la route Paris-Orléans. Etampes fut également l'un des centres du Domaine Royal dès le Haut Moyen-Age. De cette époque, la ville conserve notamment la collégiale Notre-Dame dont la crypte date du XIe siècle, de nombreux édifices religieux du XIIe siècle et un exceptionnel donjon quadrilobé. En flânant dans le centre ville historique vous pourrez découvrir les hôtels particuliers Renaissance témoins des différentes influences de l’Italie sur la Renaissance française. La ville a également conservé les traces des grandes réalisations urbaines du XIXe siècle tel le théâtre à l'italienne et l'Hôtel de Ville néo-gothique.

Etampes a toujours été une cité dynamique et culturelle, berceau de nombreuses figures des Arts et des Sciences et de la littérature comme Etienne Geoffroy Saint-Hilaire grand naturaliste et zoologue, Elias Robert sculpteur de renommée nationale, Louise Abbéma portraitiste et amie de Sarah Bernhardt et Narcisse Berchère orientaliste, ami de Gustave Moreau.

L'épi d'Or, première Auberge de Jeunesse de France © Radio France - Lisa Gehanne

Mais avant de nous rendre dans la cité royale, cheminons quelques pas sur le chemin de Compostelle. Oh, pas afin d’entreprendre un pèlerinage, mais au contraire pour faire escale. À Boissy-la-Rivière se trouve la toute première auberge de jeunesse de France, l'Épi d'or. Dominique Leroux, le Maire de la ville, nous raconte son histoire.

Dominique Leroux, maire de Boissy-la-Rivière, devant l'Épi d'Or, première auberge de jeunesse de France © Radio France - Lisa Gehanne

L'Épi d'Or, première Auberge de jeunesse de France, avec Dominique Leroux, maire de Boissy-la-Rivière Copier

Une Créssonnière à Méréville © Radio France - Lisa Gehanne

Aviez-vous déjà vu une cressonnière ? Plante d'eau, le cresson, ce délice trop rare que l'on peut déguster en potage mes également sauté, en risotto ou de bien d'autres manières, on en cultive à Méréville. Serge Barberon de la cressonnière des petits Près et Christian Barberot des cressonnières de la Villa Paul nous en disent tout.