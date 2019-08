Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Evry

Évry est une ancienne commune française, préfecture du département de l’Essonne. Elle est située au sud de l’agglomération parisienne et au nord-est du département français de l’Essonne, en limite entre les régions naturelles du Hurepoix, du Gâtinais et de la Brie française.

Évry, France

Village agricole jusqu'au sortir des année 50, Évry est devenu en 30 ans une ville nouvelle de plus de 50 000 habitants. Ville nouvelle dont elle a perdu le statut en 2001, Elle a fusionné en janvier dernier avec la ville de Courcouronnes.

Des Chambres d’hôtes originales dans des containers à Saintry-sur-Seine © Radio France - Quentin Lhuissier

Et nous faisons tout à l'envers aujourd'hui : nous commençons notre journée avec un lieu dans lequel passer la nuit. À Saintry-sur-Seine, sur la route qui va nous mener à Evry, nous visitons les chambres d'hôtes Les containers qui sont, comme leurs noms l'indique, 2 containers aménagés dans un cadre naturel, au bord d'un étang et se décrivent comme "Le lieu idéal pour une petite virée en amoureux ou un point de départ pour rayonner sur Paris et le sud de l'Ile de France, tout en retrouvant le calme de la nature et à seulement 30 kms de Paris." Fabienne nous fait faire le tour du propriétaire.

Les Containers de Saintry-sur-Seine, un lieu idyliique au bord d'un étang © Radio France - Quentin Lhuissier

Fabienne nous fait visiter ses Containers à Saintry-sur-Seine Copier

La cueilletes de Servigny à Lieusaint © Radio France - Quentin Lhuissier

Ces bucoliques chambres d'hôtes nous ont donné le gout aux choses simples et naturelles. Connaissez-vous le principe des cueillettes ? C'est comme aller faire son marché, mais directement dans les champs. À Lieusaint, la cueillette de Servigny, les visiteurs peuvent cueillir fruits, légumes et fleurs tout frais au rythme des saisons. Nous faisons notre cueillette avec Jennyfer.

La cueillette de Servigny à Lieusaint © Radio France - Quentin Lhuissier

La cueillette de Servigny à Sénart Copier

À quelques pas, se trouve un lieu surprenant : Le Labyrinthe de Sénart. Composé de maïs, le labyrinthe est un parc de loisirs qui s’adresse à tous. Cette année, le thème de Peter Pan est mis à l'honneur. Le parc propose des escape games et des murder party. Pascal Legras, créateur du Labyrinthe, nous en dit tout.

Pascal Legras créateur du Labyrinthe de Sénart © Radio France - Quentin Lhuissier

Pascal Legras créateur du Labyrinthe de Sénart Copier

No Limit Aventure au Coudray-Montceaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Et puisque ce petit tour dans le Labyrinthe de maïs de Pascal Legras nous a mis d'humeur aventureuse, nous poursuivons les activités physique au parc No Limit Aventure du Coudray-Montceaux. Situé en Essonne au cœur d'un parc classé et à moins de 5 minutes d’Evry, Le parc se trouve dans une forêt somptueuse d’arbres plus que centenaires. Yann, Tania et Éric accueillent toute l'année des particuliers, des groupes, des séminaires, etc. et propose des activités telles que l’accrobranche, le disc golf, le lazergame, le bubble foot, et l’archery tag. mais avant tout : un petit tour de tyrolienne.

Yann, Tania et Éric encadrent Quentin Lhuissier au parc No Limit aventure du Coudray-Montceaux © Radio France - Quentin Lhuissier