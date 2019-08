Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ-les-Roses, France

Six quartiers composent le territoire (Les Blondeaux, Le Centre, Le Jardin Parisien, Lallier-Bicêtre, Le Petit Robinson et La Vallée-aux-Renards) avec six conseils de quartier qui se réunissent régulièrement pour faire vivre la démocratie locale et animer chaque quartier.

La présence d’une Roseraie créée en 1894 par Jules Gravereaux, a valu à la commune de L’Haÿ de devenir en 1914 L’Haÿ-les-Roses. Aujourd’hui, de renommée mondiale, La Roseraie compte 3300 espèces et variétés différentes de roses. Elle est gérée par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Mais avant toutes choses, il est lundi, il est temps d'aller faire le marché. Mais la plupart des marchés sont fermés le dimanche ? Oui mais pas le marché des marchés, le plus grand marché de produits frais au monde : le marché international de Rungis. Nous y rencontrons Dominique Batani, directeur du marché, qui nous raconte le fameux établissement qui fête cette année son cinquantième anniversaire.

Puis c'est la direction de Fresnes que nous empruntons, à l'abordage du Playmobil FunPark, le parc d'attraction dédié aux petits personnages aux coupes de cheveux caractéristiques. Alors qu'un film d'animation événement mettant en scène lesdits jouets est sorti en salle mercredi dernier, nous interrogeons l'agent secret Rex Dascher et son acolyte Del pour recueillir leurs premières impressions. Enfin, nous nous adressons aussi à Antoine Gengembre, le gérant de l’établissement.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu ouvre l'appétit ! Il est temps de nous rendre à L'Haÿ-les-Roses. Au cœur de la roseraie que nous prendrons le temps de découvrir plus avant dans la journée, nous faisons escale au Pavillon Normand. Normand en raison de son architecture, mais ça tombe bien puisque Jonathan Montagne, son chef, que tout le monde ici connait sous le nom de Jojo, est originaire de Normandie. Et le plat qui mijote sur ses feux, célèbre l'union entre ses terres d'origine et sa ville d'adoption : des rognons de veau à la rose.

