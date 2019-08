Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination La Ferté-sous-Jouarre

Située à 65 km au nord-est de Paris, La Ferté-sous-Jouarre est localisée au confluent de la Marne et du Petit Morin, aux confins de la Brie et de la Champagne. Elle allie les charmes de la campagne aux atouts d'une ville avec ses services, transports et commerces.