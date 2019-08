Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination La Villette

Le parc de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris (quartier du Pont-de-Flandre), est l'un des plus grands parcs de la capitale, établi sur le site des abattoirs de la Villette, qui furent construits en 1867 sur décision de Napoléon III et le préfet Haussmann, et détruits en 1974.

La Villette, Paris, France

Situé dans le XIXe arrondissement de Paris, le parc se trouve à proximité du département de la Seine-Saint-Denis avec pour communes limitrophes, Pantin et Aubervilliers. La Villette est un des premiers établissements culturels à proposer une programmation pluridisciplinaire. En effet, depuis plus de vingt ans, La Villette offre tout au long de l'année de nombreuses occasions de divertissements : concerts (jazz, musiques du monde, électroniques, classique, contemporaine, pop et rock), cirque contemporain, expositions, théâtre, danse, cinéma en plein air…

L'entrée du parc de la Villette avec l'affiche de l'exposition Toutânkhamon © Radio France - Quentin Lhuissier

Et c'est une exposition qui fait en ce moment l'événement au parc de La Villette et attire les visiteurs dès l'ouverture. Nous nous y rendrons plus tard dans la journée, c'est évidemment l'exposition Toutânkhamon. Nous rencontrons un couple de visiteurs venus d'Alsace pour l'exposition. Ils en profitent également pour visiter un Paris assez calme en plein cœur du mois d’août.

IFly dans la centre Vill'Up à La Villette © Radio France - Quentin Lhuissier

Si vous avez déjà entendu parler -ce dont on ne doute pas-, de Vill'Up, le centre commercial ouvert en 2016 dans la travée inoccupée de la Cité des Sciences, vous avez forcément connaissance de son attraction phare : IFly. Ce colossal tube transparent offre la possibilité à chacun d'accomplir le rêve d'Icare : voler, tout simplement. Sans risques, et sans les appréhensions que pourraient engendrer les essaies en chute libre, IFly propose une expérience singulière, à laquelle nous n'avons pas pu résister. François Durut, note moniteur, nous guide dans l'aventure.

François Durut, moniteur IFly à Vill'Up © Radio France - Quentin Lhuissier