Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Meaux

Meaux, France

Peuplée depuis le Haut-Empire Romain, la citée de Meaux tire d'ailleurs son nom du peuple Celte qui en avait fait sa capitale : les Meldes.

La tour de contrôle de l'aérodrome de Meaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Et à travers les siècles, le pays Meldois est resté attractif et a su s'adapter. Aujourd'hui, on y trouve même un aérodrome doté de pas moins de 4 pistes où 7 clubs aéronautiques se retrouvent. Dans la tour de contrôle qui nous est exceptionnellement ouverte puisque l'aérodrome est encore fermé nous rencontrons Patrick Monbrun, pilote et organisateur de Meaux Air Show 2020.

Patrick Monbrun - Pilote et organisateur de Meaux Air Show 2020 © Radio France - Quentin Lhuissier

La bière de Meaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Attention, si notre Tour d'Île-de-France 2019 est à consommer sans modération, il n'en est pas de même de la bière de Meaux que nous dégustons ci-présent. D'ailleurs nous parlons bien de dégustation, pas d'enivrement ! Pour faire de la bière, il faut avant tout des céréales, pas étonnant de trouver autant de brasserie dans la Brie. Ludivine et Sébastien Hurand nous présente la bière de Meaux.

Ludivine & Sébastien Hurand - Brasseurs de la bière de Meaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Musée de la Grand Guerre, à Meaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Le 11 novembre 2011 à 11h11, Meaux a célébré l'anniversaire de l'armistice en inaugurant le Musée de la Grande Guerre. Outre ses espaces en immersion -dont une incroyable tranchée reconstituée- et ses espaces très pédagogiques, me Musée présente un calendrier événementiel très attrayant. C'ets Denis Schuck, vice-président de la Société des amis du musée de la Grande Guerre qui nous fait la visite.

Une tranchée reconstituée dans le Musée de la Grande Guerre de Meaux © Radio France - Quentin Lhuissier

Meaux Plage © Radio France - Quentin Lhuissier

Que faire à Meaux les jours de canicule ? Se rendre à Meaux Plage évidemment ! Site de baignade surveillée, Meaux plage propose aussi tout au long de l'été des activité ludiques et sportives. Nous détaillons le programme avec François Acard, directeur adjoint du service jeunesse de la ville de Meaux.