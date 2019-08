Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Moret-sur-Loing

En route pour Moret-sur-Loing, commune de Seine-et-Marne sacrée Plus belle commune d'Île-de-France par l'équipe et les auditeurs de France Bleu Paris

Rue de Moret sur Loing, Savigny-le-Temple, France

Si Moret-sur-Loing n'est pas la plus grande commune d'Île-de-France, elle est bien connue des fidèles de France Bleu Paris. C'est même elle que nous avions, avec vous, élue Plus belle commune d'Île-de-France lors de la première édition de notre concours, l'hiver dernier. Pas question pour nous d'abandonner notre lauréat et c'est naturellement que nous retournons aujourd'hui à la découverte de Moret-sur-Loing et de sa région.

L'atelier château de Rosa Bonheur à Thomery en Seine-et-Marne © Radio France - Lisa Gehanne

Et notre première escale se fait à Thomery, dans l'atelier château de Rosa Bonheur. Avant de donner son nom à la guinguette des Buttes Chaumont, cette peintre a été l'artiste féminine la plus connue du XIXe siècle. Sa maison témoigne de l'attachement aux animaux qui transparaît dans sa peinture, et trahit un gout certain pour l'accumulation qui donne à l'ensemble un aspect de cabinet de curiosité. Nous en parlons avec Katerine Brault, actuelle propriétaire des lieux.

Katerine Brault, propriétaire du Château Rosa Bonheur © Radio France - Lisa Gehanne

Les Jardins de Berville à la Genevraye © Radio France - Lisa Gehanne

Nous continuons notre route ver La Genevraye, et précisément aux Jardins de Berville. Au cœur d’une propriété du XVIIè siècle longée par le canal du Loing, ces jardins de 6 ha, ont été imaginés il y a 20 ans par France Jobert, une passionnée-collectionneuse de plantes. On y trouve, en permaculture, une grande variétés de plantes, légumes et arbres fruitiers. Les Jardins de Berville organisent des promenades-conférences et loue des espaces. France Jobert nous en parle.

France Jobert, des Jardins de Berville © Radio France - Lisa Gehanne

Une cabane dans les arbres à Vernou La Celle sur Seine © Radio France - Lisa Gehanne

Mais que faisons nous perchés à 8m dans un arbre devant cette cabane qui ressemble à un terrier de Hobbit ? Nous sommes à Vernou La Celle sur Seine, Le Chateau de Graville propose des hébergements insolites : des cabanes dans les arbres. Victor Ruillot, le responsable, nous explique de quoi il s'agit et quel est le principe.

Victor Rouliot, responsables des cabanes dans les arbres du Château de Graville à Vernou La Celle sur Seine © Radio France - Lisa Gehanne

Le Petit Cormier à Montigny-sur-Loing © Radio France - Lisa Gehanne

Il est l'heure de faire une petite pause. C'est à Montigny-sur-Loing que nous nous arrêtons, au Petit Cormier. Qu'est-ce donc ? Une boutique ? Un salon de thé ? Une galerie d'art ? Et bien un peu tout ça. Le Petit Cormier est un lieu entièrement dédié aux produits, à l'artisanat et à la création locale. Jean Vieillart, le gérant de la boutique nous dit tout.

Jean Vieillart, gérant de la boutique Le Petit Cormier © Radio France - Lisa Gehanne