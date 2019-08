Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand, France

Éric Rault - Responsable du service conseil expertise à l’INA © Radio France - Lisa Gehanne

Nous partons vers Noisy-le-Grand, mais avant ça, impossible pour nous de ne pas nous arrêter à Brie-sur-Marne où siège notre mémoire commune, nos archives, nos partenaires et collègues de l'Institut nationale de l'audiovisuel, plus communément désigné par son acronyme : l'Ina. L’Ina collecte, sauvegarde, numérise, restaure et valorise les archives de la radio et de la télévision françaises, soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision. Avec 5 millions d’heures de radio et de télévision conservées, et plus d’1 million de documents photographiques, les fonds d’archives de l'Ina sont parmi les plus importants au monde. Éric Rault, Responsable du service conseil expertise nous présente les activités de l'Institut.

Le Musée Eugène Carrière à Gourmay-sur-Marne © Radio France - Lisa Gehanne

Eugène Carrière n,'est pas forcément le premier nom qui nous vient en tête quand on parle de la peinture du XIXe siècle. Pourtant l'oeuvre onirique et vaporeuse de ce symboliste originaire de Gourmay-sur-Marne mérite qu'on s'y attarde. C'est justement la mission du Musée Eugène Carrière, dans sa ville, ou nous nous trouvons actuellement, en compagnie de Sylvie Le Gratiet, présidente de la société des amis d’Eugene Carrière.

Sylvie Le Gratiet, présidente de la société des amis d’Eugene Carrière © Radio France - Lisa Gehanne