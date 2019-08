Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Palaiseau

Palaiseau, France

Georges Sand, Charles Peguy, Alexandre Dumas... la ville de Palaiseau est associé aux prestigieux noms d'écrivains qui battirent hier dans la commune de l'Essonne leurs villas. Aujourd'hui plus encore, Palaiseau est une ville où il fait bon vivre. Une ville à taille humaine, tout en bénéficiant de la proximité de Paris grâce au RER nous disent les Palaisiens que nous rencontrons dans une rue commerçante où effectivement, Paris semble à la fois tout près et très loin.

Le Fournil de Palaiseau © Radio France - Quentin Lhuissier

On ne le sait pas forcément, mais Palaiseau est une place forte d'un des sports emblématique de l'été : le tennis de table. À tel point que L'Union sportive Palaiseau Tennis de Table organise un événement singulier pour clore l'été : La nuit du Ping. Dans la nuit du 24 au 25 aout, au Gymnase Joseph Bara, 3 zones de jeu permettront à chacun de s’amuser en fonction de son niveau et de son envie de 21h à 9h du matin. S'en suivra un petit déjeuner. Neil Waters président de l’us palaiseau tennis de table et Laurent Kazdaghli organisateur de l’événement nous présentent tout ça.

Neil Waters président de l’us palaiseau tennis de table et Laurent Kazdaghli organisateur de La nuit du Ping à Palaiseau © Radio France - Quentin Lhuissier

Quentin Lhuissier dans le Grand bain, au centre aquatique La Vague, de Palaiseau © Radio France - Quentin Lhuissier

Parlons-en, de l'été. Ce n'est pas parce que la rentrée approche et que les températures baissent qu'il faut s'avouer vaincu. Palaiseau dispose d'un important centre aquatique et nous sommes bien décidé à aller un piquer une petite tête. mais avant de profiter de l'équipement, nous rencontrons Johnita Bernard qui nous présente La Vague.

Johnita Bernard nous présente le centre La Vague © Radio France - Quentin Lhuissier

Dans l'équipe de France Bleu Paris, on aime aller droit au but, on n'est pas du genre à couper les cheveux en quatre. Pour faire ça, on préfère s'adresser à des professionnels, et c'est justement ce que nous faisons en passant la porte de Fama Tresses, dans la rue de Paris, attiré par l'avalanche de couleurs et de matières que présente sa vitrine. Rokhaya Mouret nous présente sa boutique.

Rokhaya Mouret, patronne de Fama Tresses à Palaiseau © Getty - Quentin Lhuissier