Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Poissy

Poissy est implantée sur la rive gauche de la Seine, dans la concavité d'un méandre du fleuve, limitée à l'est par la forêt de Saint-Germain-en-Laye et à l'ouest par la Seine.

Poissy, France

Chef-lieu du Pincerais sous les Mérovingiens, Poissy est devenue l'une des plus anciennes cités royales d'Île-de-France, lieu de naissance des rois Louis IX et Philippe III. C'est aussi une des premières communes par une charte accordée en 1200 par Philippe-Auguste et une ville religieuse importante jusqu'à la Révolution. Elle se transforme à l'époque contemporaine en une ville industrielle marquée depuis le début du XXe siècle par la construction automobile.

La statue de Le Corbuser à Poissy © Radio France - Quentin Lhuissier

Et quand on arrive à Poissy, on est accueillis par la statue de Le Corbusier. Nous verrons un peu plus tard quel lien unit l'architecte à la ville. En premier lieu, nous allons prendre un café pour rencontrer les Pisciacais. On nous conseille vivement Le Batignolle.

Le Batignolle, à Poissy © Radio France - Quentin Lhuissier

Les fruits d'Yvette, sur le marché de Poissy © Radio France - Quentin Lhuissier

En passant par le marché de Poissy, on est attiré par les odeurs et les couleurs d'un stand en particulier. Nous y rencontrons Yvette, qui nous fait goûter ses fruits de saisons, melons vendéens, véritables reines claude, etc. Yvette est une incontournable du marché, il faut dire que ses parents y tenaient déjà un stand en 1946.

Yvette, primeur sur le marché de Poissy © Radio France - Quentin Lhuissier

La Villa Savoye, à Poissy © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous y voilà au lien de Poissy avec le Corbusier. L'architecte de la cité radieuse à Marseille y a dessiné puis construit entre 1928 et 1931, pour les époux Savoye, une incroyable résidence de weekend, manifeste moderniste et fonctionnaliste, la "boite sur pilotis" a été par la suite occupé par les allemands pendant la guerre, puis Eugénie Savoye en a été expropriée en 1958. La villa qui devait alors être détruite au profit de la construction d'un complexe scolaire va finalement être sauvée par, notamment André Malraux. Thomas Emery, guide Conférencier de la Villa Savoye nous raconte toute l'histoire

Thomas Emery - Guide Conférencier de la Villa Savoye © Radio France - Quentin Lhuissier