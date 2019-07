Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Saint-Denis avec VisitParisRégion

Saint-Denis est un livre d’histoire à ciel ouvert. Ville médiévale, nécropole royale, haut lieu de la révolution industrielle puis grande ville ouvrière, elle a évolué en profondeur et s’est toujours adaptée aux enjeux de son temps.

Saint-Denis, France

Riche de nombreux trésors, le patrimoine de Saint-Denis ne se limite pas à la Basilique-Cathédrale et au Musée d’art et d’histoire. D’autres sites et monuments sont à découvrir.

Depuis 30 ans, elle connaît une mutation sans précédent. Aucune autre ville francilienne n’a connu une telle croissance démographique ces dernières années. Saint-Denis accueille de nouveaux habitants toujours plus nombreux, grâce à une politique de construction de logements ‒ notamment sociaux ‒ très dynamique et à un cadre de vie sans cesse amélioré.

Les Dionysiens vous réservent un accueil chaleureux, que vous veniez pour une promenade historique d’une journée ou pour vous y installer et devenir dionysiens à votre tour.