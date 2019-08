Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Vincennes

A proximité de Paris et du Bois auquel elle doit son nom, Vincennes est une ville dynamique avec ses nombreux commerces et ses animations culturelles variées qui rythment l’année.

Vincennes, France

Une ville agréable à vivre où bon nombre de Vincennois et de visiteurs prennent le temps de se balader et de profiter d’équipements sportifs et culturels de qualité. La richesse de son patrimoine historique, architectural et culturel lui a valu d’être labellisée « Ville d’art et d’histoire » en janvier 2012.