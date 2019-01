Le trophée du GR® préféré des français remis au GR® R1 à La Réunion

Robert Azaïs, président de la Fédération Française de la Randonnée pédestre, a remis ce mardi matin à Saint-Paul à Max Hébert, président du Comité départemental de la Randonnée de La Réunion) et Stéphane Fouassin, président de La Réunion Tourisme et maire de Salazie, le trophée du GR® préféré des français.

La remise du trophée du GR® préféré à Saint-Paul - La Réunion - Jean-Emmanuel Tessier - FFRandonnée

Max Hébert se réjouissait fin novembre de ce prix, qui récompense pour la première fois un sentier hors France métropolitaine et le travail acharné de nombreux bénévoles pour entretenir et faire vivre ce magnifique itinéraire - et les nombreux autres sentiers de l'île.

Dans Une heure en France il nous redit sa fierté et raconte la magie de ce décor très varié.