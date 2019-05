Les 24h du temps, la grande fête horlogère à Besançon

Besançon, France

Besançon est la capitale de l'horlogerie française depuis plus de deux siècles. Le rendez-vous des 24h du temps, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des professionnels du secteur et de découvrir le savoir-faire horloger du Grand Besançon. Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 à partir de 10h, place Granvelle et cour du Musée du Temps.

Cette année, l’Arc Jurassien se fédère en déposant une candidature des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art à l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La décision de l’UNESCO n’est attendue qu’en 2020, mais la communauté horlogère, porteuse d’un des thèmes identitaires de la région Franche-Comté, assume fièrement l’ambition de cette candidature franco-suisse en donnant un nouveau souffle aux 24h.

France Bleu Besançon est en direct de la cour du Musée du Temps de 10h à 12h30 samedi et dimanche

Au programme de cette 5e édition des 24h du temps :

une quinzaine de fabricants et designers de montres ont répondu présent (DODANE, SMB LIP, Claude Meylan, UTINAM, La Manufacture Vuillemin, Pequignet, Berthet, Qlocktwo, Beau Bleu, Fugue, ...),

valorisation des écoles et des formations horlogères avec l'AFPA, Femto-ST, l'E?SMM, le lycée de Morteau, le GRETA du Haut-Doubs, ...

la bourse horlogère au Kursaal,

des ateliers et jeux pour petits et grands,

des expositions exceptionnelles au Musée du Temps,

concert, animations, démonstrations, visites guidées, conférences, vente aux enchères...

Les montres Dodane aux 24h du temps de Besançon © Radio France - Régine Jessel

