Les applications pour profiter au maximum de ses vacances

Promenade en fôret et en famille

Des applications pour se promener

Et c’est à vélo que vous dénicherez quelques endroits secrets disséminés un peu partout dans la capitale. Le site le Bonbon propose des balades à Vélo dans Paris ainsi qu’une carte de toutes les adresses utiles à deux roues dans la capitale.

Si vous n’avez pas de vélo, vous pouvez vous inscrire sur l’application Be bike qui permet l'échange de vélos entre particuliers.

Grâce au système de géolocalisation, vous trouverez tous les vélos disponibles autour de vous.

Si vous souhaitez plus de verdure, l'application de l'Office national des forêts Balade branchée vous propose des promenades thématiques, guidées et commentées pour découvrir autrement la nature francilienne : forêts publiques dont Fontainebleau, espaces naturels sensibles, parcs départementaux…

Vous ne connaissez pas certaines espèces que vous croisez sur votre balade ? Télécharger l’application ecoBalade. Cette dernière va vous apprendre à reconnaître la faune et la flore facilement.

Partagez vos découvertes et sortez ressourcés de cette aventure! Une nouvelle façon de vivre une balade dans la nature

Des applications pour se relaxer

Si vous avez envie de partager une terrasse avec vos proches, 2 applications s’offrent à vous.

JveuxDuSoleil qui simule l'ombre des villes et détecte les terrasses ensoleillées pour profiter au maximum de chaque rayon du soleil et faire le plein de vitamines dans la région.

Et Mister good beer qui vous indique les 20 bars les moins chers autour de vous, avec ou sans happy hour grâce à une carte des prix de toutes les pintes.

Si vous souhaitez vous baigner, l'Institut régional de développement du sport vous propose 116 lieux pour crawler, brasser, barbotter ou se prélasser au soleil.

Sinon, pour plus de calme, vous avez l’application Louez dehors qui vous permet de louer des jardins et des piscines chez des particuliers partout en France et sans se ruiner

Une application pour les enfants

Et bien sûr, pour passer une journée au calme, on n’oublie pas d’occuper et de responsabiliser les enfants. L’application Pistache est là pour ça.

Ludique, elle motive vos enfants à faire leurs petites missions du quotidien comme des grands.