Les Bouchées cherbourgeoises du 20 au 22 septembre

Cherbourg-en-Cotentin, Manche, France

Les Bouchées cherbourgeoises, un parcours culinaire dans les rues de Cherbourg :

Restaurateurs, traiteurs, fromagers, pâtissiers...ils seront plus de 40 à vous régaler pour cette édition 2019. Venez rencontrer les professionnels, échanger avec eux et déguster leurs Bouchées. Soyez curieux et partez à la découverte de lieux et de saveurs.

Pour connaitre tous les participants, rendez-vous sur le site des Bouchées cherbourgeoises et sur Facebook : la page des Bouchées.

Cette année des établissements liés à la gastronomie mais dont le pas de porte n'est pas sur Cherbourg s'installent sous tente sur la place du théâtre.

Le principe des Bouchées cherbourgeoises :

Munis du passeport gratuit des Bouchées, vous découvrez les professionnels participants à l’évènement et organisez votre balade gourmande.

Pour un prix unique de 2€, régalez-vous !

Les Bouchées cherbourgeoises 2019 en pratique :

Les Bouchées cherbourgeoises débuteront vendredi 20 septembre à 16h jusqu’au dimanche 20 septembre à 16h.

Pour trouver le passeport gratuit des Bouchées, rendez-vous à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, à l’Office du tourisme et dans les établissements participants.

Une seule bouchée pourra être achetée par personne à un prix unique de 2€. Pensez à vous munir de monnaie.

