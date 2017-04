Les Campaines, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Les Campaines.

Le paradis des enfants, la joie des parents, le parc familial de loisirs Les Campaines vous offre sa botte secrète : une trentaine de jeux et activités pour petits et grands, sur 4 hectares, à Accolans non loin de L’Isle Sur Le Doubs, dans un écrin verdoyant et reposant à la campagne. Unique dans la région, l'objectif du parc de loisirs les Campaines est de faire passer à toute la famille une agréable journée de distraction, au milieu d’une ambiance très conviviale.

Le parc de loisirs, Les Campaines, est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, 1 entrée gratuite (1 par famille) valable toute la saison 2017. Ouvert du 9 avril 2017 au 1er octobre 2017

Le site internet du parc de loisirs Les Campaines

