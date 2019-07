Les conseils lecture de France Bleu et Partir en Livre

Partir en Livre, c'est l'occasion de rencontres avec des livres, des auteurs qui ne sont pas nécessairement parmi les plus connus. Le Centre National du Livre, avec les nombreux éditeurs et partenaires de l'événement, propose donc une bibliographie pour les curieux de nouveautés et d'idées de lecture, en voici quelques bonnes pages.

Pour les 6 - 8 ans

Pull, de Claire Lebourg (Editions MeMo)

Les lions ne mangent pas de croquettes, de André Bouchard (Seuil jeunesse)

C’est bien pratique d’avoir un lion pour animal de compagnie, il ne mange pas de croquettes et se nourrit de ce qu’il trouve dans la rue. En revanche, ce qui est ennuyeux, c’est de voir disparaître tous ses amis lors des parties de cache-cache avec lui.

Animal Jack (tome1), le coeur de la forêt, de Kid Toussaint et Miss Prickly (Dupuis)

Jack, jeune garçon turbulent et mutique, a l’étrange et incroyable faculté de se transformer en l’animal de son choix.

Pour les 8 - 12 ans

Norman n’a pas de super-pouvoirs, de Kamel Benaouda (Gallimard Jeunesse)

Un caillou dans la poche, de Marie Chartres (Ecole des Loisirs)

Un caillou. L’île où vit Tino n’est pas beaucoup plus grande qu’un caillou. La plupart de ses 216 habitants sont vieux et jamais rien ne s’y passe. Tino rêve qu’un jour quelque chose vienne de la mer, comme une baleine ou un chercheur d’or. Ou bien qu’il découvre un caribou au milieu des fougères. Mais le bateau n’amène qu’une classe venue visiter l’île. Tino ne sait pas encore qu’il va faire la rencontre la plus extraordinaire de sa vie.

La confrérie des téméraires, de Floriane Turmeau (Poulpe Fictions)

Ça y est, c’est la rentrée en sixième pour les jumeaux Alix et Théo, qui découvrent le collège de leur petit village d’Aimange. Tout se déroule parfaitement, à une exception près : quelqu’un a cambriolé le casier de Théo et y a laissé un message. Si le jeune homme veut récupérer ses affaires, il devra accomplir une mission pour le compte de l’énigmatique « Confrérie des Téméraires »…

Aussitôt, Alix vole au secours de son frère et tous deux se lancent dans une enquête mystérieuse, qui dépassera de loin le cadre du collège. La confrérie savait-elle que l’objectif de sa quête chamboulerait durablement l’ordre établi de la ville ?

Pour les 12 ans et plus

Brexit romance, de Clémentine Beauvais (Babelio)

Les 100 visages de Soryan Nesh, de Maxime Fontaine (Gulf Stream Editeur)

Après que l’imprévisible Soryan Nesh a fait une entrée fracassante chez Thomas, l’adolescent se retrouve entraîné dans une enquête incroyable. Il découvre l’étonnant pouvoir du détective… ainsi que celui d’Alexandra, sa jeune et jolie assistante. D’incarnation en incarnation, c’est un univers fascinant et dangereux, qui s’ouvre à Thomas.

L'assassin du marais, de Catherine Cuenca (Scrineo)

Élections législatives, avril 1849. Plusieurs femmes sont retrouvées mortes à Paris, sûrement victimes du même tueur. Aidé par Léa et Julie, l’inspecteur Alexandre Delage met tout en œuvre pour démasquer l’assassin.Mais les crimes se multiplient et celui-ci semble insaisissable…

