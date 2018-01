Au Renard Prêchant, au coeur de la Krutenau à Strasbourg, on décide de vous faire aimer la cuisine du nouveau chef et c'est un pari gagné.

Krutenau, Strasbourg, France

Bienvenue au restaurant du Renard Prêchant au cœur de la Krutenau, dans une ancienne chapelle du XVIè siècle transformée en auberge vers 1880.

Cadre chaleureux et devant vous une magnifique fresque retraçant l’histoire des lieux, et au menu une cuisine traditionnelle de qualité avec des plats régionaux et du gibier en saison.

Dès les beaux jours, l'une des plus belles terrasses de Strasbourg et toute une équipe dirigée par David le gentil Maître des lieux.

Ouvert 7 jours sur 7 de 11h30 à 14h et de 18h30 à minuit.

David au Renard Préchant © Radio France - Nadine Dehaye

ENTREES

Tartelette à l’oignon, maison et salade verte 7,50€

Salade Strasbourgeoise 8€ / 13,50€ en plat

Foie gras de canard maison et confit maison 16€

Presskopf maison et vinaigrette 8€ / 13,50€ en plat

Hareng crème et salade verte 8€ / 13€ en plat

PLATS

Bibeleskass et pomme sautées, jambon fumé 12,50€

Onglet de boeuf à l’échalote, frites fraîches 17,50€

Cordon bleu de veau et frites fraîches (nature 17€, sauce champignons crémée 18€)

Rognon de veau, sauce pleurotes et spaetzle 20,50€

Mi-cuit de truite de la source d’Heimbach, sauce estragon 19€

Leweknepfles, choucroute pommes de terre sautées 14€

Magret de canard, sauce poivre vert et pommes sautées 18€