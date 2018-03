Mardi 20 mars, c’est le printemps !

Tout le monde l’attend avec impatience, mais Virginie Solinhac peut-être davantage encore… Sa nouvelle activité de fleuriste itinérante est étroitement liée à la météo, au soleil, à la bonne humeur des gens, à la couleur des fleurs. De village en village, elle pourra développer plus de contacts et livrer ses bouquets dans des lieux qui n’ont pas de magasins de fleurs.

Un bouquet rond. © Radio France - Nadine Dehaye

SILLONNER LA CAMPAGNE

Passionnée par l’art floral depuis toujours, cette jeune aveyronnaise venue en Alsace il y a 5 ans n’a pas hésité à retourner à l’école pour passer un CAP de fleuriste. Mais en exerçant son nouveau métier, Virginie ne voulait pas emprunter les sentiers battus et travailler dans une boutique : venue du milieu rural qu’elle affectionne, elle a décidé de sillonner la campagne et d’organiser des tournées hebdomadaires autour de Colmar où elle habite. Elle peut ainsi aller à la rencontre de ses clients, mieux connaitre leurs habitudes… et s’arrêter cueillir des fleurs des champs si ça lui chante ! Un mode de vie qui lui convient parfaitement depuis qu’elle a lancé son activité « D’Âme nature » en octobre 2017.

Les créations de Virginie. © Radio France - Nadine Dehaye

DES BOUQUETS UNIQUES

Pas de compositions « toutes faites » ou sur catalogue chez Virginie Solinhac : on l’appelle, on discute des fleurs du moment et des couleurs, du budget, et on lui fait confiance ! Pour le printemps, elle aime réaliser des bouquets de tulipes et de renoncules dans des tons pastel, rose, blanc, violet, avec pourquoi pas une touche « nature » car elle va souvent glaner des branches ou des souches dans les bois, du feuillage, des mousses… Chaque bouquet est unique, livré 7 jours sur 7 autour de Colmar, que l’on soit particulier ou professionnel. Virginie propose également des abonnements floraux hebdomadaires pour les entreprises ou en idée-cadeaux, ainsi que des arrangements pour des mariages, des cérémonies…

Fleuriste et artiste © Radio France - Nadine Dehaye

UN CAMION DE FLEURS POUR ZONES RURALES

Pour le moment, la jeune fleuriste se fait connaitre auprès des mairies et contacte les épiceries de village… Mais elle a un grand projet qui lui tient à coeur : acheter un camion dès que possible pour organiser des tournées régulières. Dans son véhicule visible de loin, elle transportera ses fleurs et donnera rendez-vous chaque semaine à une clientèle d’habitués et de fidèles. Finalement, acheter des fleurs chez D’Âme nature, c’est contribuer à un projet audacieux et donner sa chance à une jeune entrepreneuse pour qu’elle réalise son rêve… peut-être déjà au printemps !

Virginie Solinhac - D’ÂME NATURE - T. 06 71 39 95 19 www.facebook.com/fleuristeitinerant/ - virginie.solinhac@laposte.net