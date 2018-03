La retraite pensée et organisée de José et Huguette Dillenschneider pour créer le site dreamsitting.free.fr qui permet à des propriétaires de partir en vacances l'esprit serein....

Et à des retraités de s'occuper d'animaux et de visiter des régions françaises à moindre coût, simplement en échange de leurs services : s'occuper de l'arrosage du jardin et des pensionnaires à quatre pattes de la maison.

Le bonheur avec les animaux de compagnie. © Radio France - Nadine Dehaye

Le gardiennage de maison est un excellent moyen de créer un vrai relationnel avec les propriétaires, de faire de belles rencontres et de partager. C'est humainement très enrichissant !

Les propriétaires y trouvent largement leur compte, puisqu'ils savent leur maison occupée et leurs amis à quatre pattes sont bien soignés.

La dream team de DREAMSITTING.FREE.FR © Radio France - Nadine Dehaye

Les retraités sont scrupuleusement sélectionnés par Joseph et Huguette. Un extrait de casier judiciaire est d’ailleurs systématiquement demandé pour que tout se passe à merveille.

Les propriétaires sont ainsi assurés de trouver des personnes de confiance, avec une expérience, un vécu, disponibles, dynamiques (la moyenne d’âge est de 65 ans) et passionnées d’animaux.

La démarche : un propriétaire, souhaitant partir en vacances et ayant ou non des animaux, s'inscrit sur le site et envoie les documents demandés.

Relayé ensuite aux retraités bénévoles triés sur le volet et inscrits sur le site, le descriptif de la maison.

Dans la mesure où la proposition les intéresse, ils postulent à cette offre et se rapprochent des propriétaires qui discutent avec eux sur leurs attentes et voient si "le courant passe bien".

Le gardiennage de maison pour créer un vrai relationnel avec les propriétaires. © Radio France - Nadine Dehaye

Le même contrat est ensuite établi et envoyé aux propriétaires et aux retraités.

Lorsque les retraités effectuent leur séjour, leur bien-être et la conformité du descriptif fait est controlé. Au retour des propriétaires un compte rendu humain et pratique est effectué et pris en compte.

S'il s'avérait qu'un des retraités ne donne pas satisfaction, une deuxième chance lui est donnée afin d'évaluer si le manque de satisfaction est lié au propriétaire ou au retraité.

Dillenschneider Joseph et Huguette

85, rue du Gal De Gaulle

67640 FEGERSHEIM

Tél. : 06 87 61 26 18

Site : dreamsitting.free.fr

Adresse mail : dreamsitting@free.fr