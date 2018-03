Passage de la quarantaine oblige, Valérie FLORENCE a pris un virage à 90° il y a 2 ans lorsqu'elle a décidé de se lancer dans un nouveau challenge, un nouveau projet professionnel qu'elle qualifie également de projet de vie, car il lui tient particulièrement à coeur.

L' amour en partage. © Radio France - Nadine Dehaye

Après une vingtaine d'années passées à travailler dans le secteur éducatif et social, Valérie a suivi en mai 2016 une formation diplomante d'intervenante en médiation animale.

A la suite elle a crée sa propre entreprise appelée Un brin de "chat..leur". Son ambition en se lançant dans ce secteur innovant était d'associer sa passion pour les animaux et son désir toujours présent de venir en aide aux personnes les plus fragilisées.

Depuis lors, petit à petit, à force de persévrance et aussi parce que les besoins sont bien réels, Valérie réussit à intégrer différents établissements de la région, que ce soit des EHPAD, des foyers accueillant des personnes handicapées, des Instituts médico psychologiques ou des pensions de famille.

A l'hôpital aussi... © Radio France - Nadine Dehaye

Ainsi, tout au long de ses journées , accompagnées de ses compagnons à 4 pattes, elle sillonne les routes et se rend auprès de personnes âgées, malades, handicapées afin de leur apporter un peu de chaleur, de réconfort et de bien être.

La présence animale est stimulante à tous points de vue et facilite les interractions. Elle rassure, détend, crée ou recrée du lien et permet ainsi une communication verbale ou gestuelle lorsque la parole n'est plus possible.

L'intérêt de la démarche est que Valérie propose à la fois des séances de groupe, essentiellement en institutions, mais aussi des séances individuelles car il est vrai que bien des personnes vieillissantes se retrouvent livrées à elle même, même à leur domicile où seules elles attendant le passage d'aides diverses et ponctuelles, mais Valérie et ses animaux prennent le temps de se consacrer exclusivement à la personne.

Il lui arrive d'emmener les personnes à l'extérieur, faire quelques pas et quelle joie pour la personne âgée de pouvoir tenir son compagnon en laisse, comme elle a pu le faire plus jeune.

les animaux pour vous rendre plus heureux © Radio France - Nadine Dehaye

Valérie travaille seule car elle a à coeur de connaître vraiment les personnes qu'elle accompagne

Son but : créer une habitude rassurante, une sorte de dynamique de groupe qui va tout simplement amener un peu de vie et d'animation dans les établissements.

Chiens, chats, cochons d'inde ou lapins, voilà pour l'heure les compagnons poilus de l'intervenante qui envisage sous peu de proposer des séances en extérieur au sein d'une ferme disposant de chevaux, biquettes, poules, ce qui permettra à certains publics de sortir un peu de leurs institutions et de reprendre contact avec la vie exterieure, les odeurs, les bruits et la beauté de la nature.