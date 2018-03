Esther Schmitt relève ce défi ...mieux manger : sa mission est de créer des projets au service de la santé dans le domaine de la détox, du bien-être et de l’alimentation saine et gourmande.

Esther Schmitt s’est formée en naturopathie puis en nutrition et micro-nutrition.

Sa mission est de créer des projets au service de la santé dans le domaine de la détox, du bien-être et de l’alimentation saine et gourmande.

Elle développe, entre autre, une expertise autour de la composition idéale du petit déjeuner qui lui a valu le 3ème prix au Trophée du Petit Déjeuner gourmand en 2017. Dans son approche globale de l’alimentation, Esther vibre quand elle évoque les aliments qui apportent l’énergie, la concentration et la vitalité.

Aujourd’hui, elle conseille et accompagne les hôteliers et les restaurateurs qui souhaitent mettre à l’honneur la santé et la vie saine au sein de leurs établissements, elle coache toutes les personnes qui veulent perdre du poids ou réajuster leur hygiène de vie. Elle recrute et développe également un réseau participatif d’entrepreneurs qui souhaitent s’investir dans le domaine du bien-être et de la santé naturelle et les aide à créer leur activité d’entrepreneurs indépendants.

Esther Schmitt partage ses passions avec les Nouvelles gastronomiques d’Alsace et la revue Féminin Bio pour lesquels elle chronique.

Conseil & Accompagnement

DETOX - NUTRITION



http://www\.estherschmitt\.com/

Mail : esther@estherschmitt.com / Tél : +33 6 60 2222 68

Facebook :https://www\.facebook\.com/esther\.schmitt\.73

Instagram : https://www\.instagram\.com/esther\.schmitt