Ancienne perception Alsacienne datant du 19 ème siècle, cette maison de maître a été entièrement rénovée afin de conserver son architecture originelle et s'est ajoutée à cela une petite touche de modernité dans la décoration d'intérieur via une sélection de meubles, de luminaires contemporains mais aussi d'objets familiaux venant d'ici et d'ailleurs, le tout en essayant de garder une unité, un aspect cosy et convivial.

Dépaysement assuré. © Radio France - Nadine Dehaye

La Villa du Côteau dispose de 5 chambres, lumineuses et spacieuses, aux tons neutres et chaleureux, d'une propreté irréprochable et avec pour certaines d'entre-elles (les 2 chambres deluxe panorama et la suite junior) une vue bucolique sur le vieux centre d'Obernai et les collines du Mont Saint-Odile. Le petit déjeuner qui est inclus dans le prix de la nuitée, se prend à la grande table de la pièce commune: au choix baguette fraîche, produits de la région, confitures artisanales, fruits frais sans oublier les gourmandises sucrées préparées par la maîtresse de maison..un véritable plaisir pour les papilles, fortement apprécié dès le réveil.

A table ! © Radio France - Nadine Dehaye

On adore le calme et la quiétude qui règne autour de cette maison. La terrasse extérieure est parfaite pour prendre un bain de soleil lors des beaux jours et on apprécie particulièrement la proximité du vieux centre - seulement à quelques minutes à pied - où l'on trouve tous types de restauration allant de restaurants typiques - plus communément appelés "Winstub"-, gastronomiques à étoilés; mais aussi salons de thé et caves viticoles pour déguster du bon vin alsacien.

Les tarifs de 60€ à 130€ la nuit en fonction de la chambre et de la saison, petit déjeuner et linge de maison compris.

En toutes saisons © Radio France - Nadine Dehaye

A mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, Obernai est idéalement située pour parcourir les petits villages incontournables de la Route des Vins ainsi que les sites historiques se trouvant plus dans les hauteurs. C'est une charmante ville où beaucoup d'évènements sont organisés de Janvier à Février, dont son mythique marché de Noël qui rassemblent foules chaque année.

La jolie Villa du Côteau © Radio France - Nadine Dehaye

Obernai en vacances... © Radio France - Nadine Dehaye

