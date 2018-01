Strasbourg, France

Dot Store © Radio France - Nadine Dehaye

Dénicher au quatre coins du globe des objets et articles déco Dot Store relève le défi !

A Strasbourg au 17, rue de la Division Leclerc à Strasbourg, si vous êtes en manque d'inspiration pour vos idées cadeaux.

Impossible d'en sortir les mains vides...

Mo et Ludo les deux gérants sont des passionnés de voyages...Indonésie, Vietnam, Philippines...ils connaissent leurs produits, visitent les arrière boutiques et connaissent les conditions de travail de leurs artisans à travers le monde. Autour de 100 € vous trouverez votre bonheur entre les colliers artisanaux, les miroirs et meubles d'ailleurs.

DOT STORE

Adresse : 17 rue de la Division Leclerc à Strasbourg

Téléphone : 09 84 22 53 71

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h

Le site internet de Dot Store

