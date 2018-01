BOMA, l’hôtel Lifestyle de Strasbourg…un vrai dépaysement au cœur de la ville.

Boma l'hôtel lifestyle de Strasbourg, un vrai dépaysement au coeur de la ville. © Radio France - Nadine Dehaye

Plus qu’un hôtel 4 étoiles à prix doux (les chambres sont à partir de 99 euros BB en basse saison), c’est un lieu de vie imaginé pour les clients ; avec bien sûr son Bistro : un grand salon hyper cosy, à la déco Ethnic chic ouvert à tous, de 7h à minuit !

Du coup, au BOMA , on y vient selon ses envies pour petit-déjeuner, travailler, déjeuner, snacker, pour un apéro, un dîner, une soirée concert ou musique live… on s’y sent vraiment bien.

Boma l'hôtel Lifestyle de Strasbourg © Radio France - Nadine Dehaye

Le Chef Cédric Kallenbach et son équipe cuisinent « maison » avec des produits frais, le plus souvent locaux ou BIO pour une carte flexitarienne avec plats vegan, végétariens, sans lactose, ou sans gluten ou avec TOUT. L’idée, mélanger les genres et que chacun trouve son bonheur.

Au déjeuner, trois plats changent toutes les semaines selon le marché (une viande, un poisson, et un plat végétarien) ; des formules de 18 € (entrée /plat/café ou plat/dessert/café) à 21 euros (entréé/plat/déssert), des plats à la cartes comme, salades, soupes, tartines, pâtes et gratin de pâtes et le fameux ceviché (en entrée : 9 € , en plat : 17 €)

Boma un vrai dépaysement au coeur de Strasbourg © Radio France - Nadine Dehaye

Après 14h30, place au bar à croque monsieurs (Croque plus salade à 13 euros) et aux pâtisseries maison (tartes, cakes, BOMAdeleines, cookies…)

Et en fin de journée, à partir de 18h, on déguste en amoureux ou entre amis des finger food hyper raffinés toujours homemade (planchettes Tradi, Vegi ou Fléxi de 16 à 35 euros), ou des plats signature… sur fond musical ou lors d’une soirée évènementiel…

Parcequ’au BOMA, il y a des Jam’s session 2 mercredis par mois (normalement le 1er et le 3ème) et des soirées DJ BOMAfter le jeudi, un scoop la première sera le 25 janvier (plus d’infos sur FB et bientôt un calendrier des évènement sur le nouveau site du BOMA)

Boma un 4 étoiles à prix doux ... © Radio France - Nadine Dehaye

Et pour accompagner vos petits et grands plats, le Chef étoilé Thierry Schwartz a sélectionné une belle carte de vins vivants et de chartreuses, à découvrir ou à redécouvrir.

