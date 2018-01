Herbes, racines, algues, fruits et légumes se transforment et s’associent pour une cuisine raffinée, légère, saine et surprenante.

Quel que soit votre régime alimentaire (végétarien, vegan, intolérance au gluten, au lactose etc...Parce que manger sain et équilibré est essentiel pour préserver sa santé et accroître ses performances, Le Confidentiel s’accommode à tous les emplois du temps pour qu’en toutes circonstances, vous puissiez manger vite et bien.

Des repas d’affaires gourmands et bienfaisants qui vous apporteront bien-être et énergie.

Le Confidentiel © Radio France - Nadine Dehaye

La philosophie du Confidentiel « C’est la composition de votre assiette du midi qui détermine votre forme de l’après-midi »

LES ENTRÉES

Galette de quinoa

Légumes et fromage de chèvre

« Le quinoa riche en protéines et pauvre en amidon est idéal pour une entrée végétarienne. »Tartare de bœuf

Taillé au couteau, courgettes et kumquat

« Le kumquat, petit agrume qui facilite, de par son acidité, la digestion des viandes. »Gambas poêlées

Salade romaine et légumes croquants

« Entrée riche en crudités pour activer la digestion ! »

LES PLATS

Magret de canard

Polenta snackée, légumes de saison et jus aux fruits secs

« Le canard avec sa polenta vous permet d’avoir un plat copieux avec de bonnes graisses et une céréale sans gluten très digeste. »Filet de bar grillé

Gâteaux de blettes, carottes croquantes et émulsion d’un jus de moules au curry

« La recette light de la semaine avec ce poisson maigre et ses légumes de saison. »

Filer de merlu

Tombée de chou blanc et jus de langoustines

« Le merlu est un poisson dis « maigre ». Assorti au chou blanc vous avez le repas light et detox de la semaine . Complémentaire avec les gambas poêlées. »

LES DESSERTS

Sabayon de fruits exotiques, gratiné

« Les fruits crus, le lait de coco et le sucre de canne non raffiné : un plaisir frais et croquant ! »

Coupe poires chocolat

« Dessert gourmand mais peu calorique. »

Natillas, (dessert espagnol parfumé aux écorces de citron et cannelle)

« Une crème dessert végétale, très parfumée et peu sucrée. Le dessert light pour se faire plaisir. »

Ouvert du lundi au vendredi 12h - 14h30 et 18h - 21h30

Espace Européen de l’Entreprise

13 rue de la Haye

67300 Schiltigheim

03 90 22 60 36

https://www\.facebook\.com/LeConfidentiel\.Strasbourg/